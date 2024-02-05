Токаєв відправив у відставку уряд Казахстану
Понеділок, 5 лютого 2024, 14:32
Уряд Казахстану йде у відставку, виконання обов'язків глави кабінету міністрів покладено на заступника прем'єра.
Джерело: указ президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва, оприлюднений на його сайті
Пряма мова: "Відповідно до статті 70 Конституції Республіки Казахстан постановляю: прийняти відставку уряду Республіки Казахстан; тимчасово покласти виконання обов'язків прем'єр-Міністра Республіки Казахстан на Скляра Романа Васильовича; членам уряду Республіки Казахстан продовжувати виконання своїх обов'язків до затвердження нового складу уряду".
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Деталі: Указ вводиться в дію з дня підписання.