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Експоліцейський з Ізюму отримав 15 років тюрми за держзраду

Валентина РоманенкоПонеділок, 5 лютого 2024, 15:13
Експоліцейський з Ізюму отримав 15 років тюрми за держзраду
фото Укрінформу

Дзержинський районний суд Харкова визнав винним у державній зраді та засудив до 15 років із конфіскацією майна колишнього поліцейського з Ізюму, який працював на російські окупаційні війська.

Джерело: кореспондент "Укрінформу" із зали суду

Деталі: Вирок 35-річному Олександру Солов'ю суддівська колегія оголосила 5 лютого. Його визнали винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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Засудженого також позбавили спеціального звання "старший лейтенант поліції".

За матеріалами справи, поліцейський обійняв посаду "дільничного інспектора поліції" в незаконно створеному окупаційному органі "Ізюмське районне управління поліції Харківської області", чергував у складі слідчо-оперативних груп, вів матеріали журналів єдиного обліку, забезпечував громадський порядок для окупаційної влади. Згодом став "старшим дільничним" у справах неповнолітніх.

"Крім того, зрадник агітував своїх колег присягнути на вірність державі-агресору та працювати в псевдоправоохоронному органі", - зауважили у прокуратурі.

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Після звільнення Ізюма чоловік переховувався. У жовтні 2022 року він наступив на російську протипіхотну міну та отримав травматичну ампутацію стопи. Після лікування правоохоронці затримали чоловіка.

Пряма мова речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка: "Його винуватість доведена слідчими діями - проведенням допитів свідків, відтворенням подій і обставин злочинів. Також у приміщеннях, покинутих представниками Збройних сил Російської Федерації під час контрнаступу, було вилучено документи, в яких є інформація про призначення на посаду в окупаційній адміністрації. І у відділі поліції були виявлені документи, які складав безпосередньо обвинувачений під час роботи на окупаційну владу".

Деталі: Обвинувачення наполягало на довічному ув’язненні. Чи подаватиме прокуратура апеляцію на вирок вирішать після того, як ознайомляться з повним текстом рішення суду, зазначив речник відомства.

Сам обвинувачений від коментарів відмовився.

Для подання апеляцій у сторін є місяць.

Теми: держзрадаХарківська областьпрокуратуравійна
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