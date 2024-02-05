Банда росіян і українців вбила мешканку Латвії заради нерухомості – прокуратура

Офіс генпрокурора України у співпраці із латвійською поліцією викрив злочинну групу росіян і українців, які викрали та вбили мешканку Латвії, щоб заволодіти її житловим комплексом.

Джерело: ОГП у Telegram

Деталі: За даними слідства, жінка була власницею житлового комплексу вартістю понад 4 млн євро на березі моря в курортному місті Саулкрасти.

Реклама:

Потерпіла зникла восени 2019 року. Востаннє її бачили з "клієнтом", який приходив оглянути нерухомість.

Фото: Офіс генпрокурора

Після зникнення жінки учасники злочинної групи – двоє громадян РФ, які жили у Латвії в статусі біженців – вирішили заволодіти її майном. Для цього вони запросили трьох знайомих громадян України, які спеціально приїхали в Латвію для реалізації злочинного умислу.

Під виглядом потенційних клієнтів учасники групи виманили жінку з житлового комплексу, затягли в машину і вивезли за межі міста. Там тортурами і погрозами намагалися змусити її переписати на них маєток, а коли вона відмовилась — вбили.

ВІДЕО ДНЯ

Фото: Офіс генпрокурора

Для розкриття злочину була створена міжнародна слідчо-оперативна група з українських та латвійських поліцейських.

Росіян взяли під варту правоохоронці Латвії, а чотирьох українців знайшли та затримали в Київській та Донецькій областях працівники Нацполіції України.

Серед них і "чорний нотаріус", який підробив документи на право власності вбитої, щоб переоформити її майно на фігурантів.

Наразі їм повідомлено про підозру, а стосовно одного з них вже застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.