Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Депутати Орбана не прийшли на засідання парламенту про вступ Швеції в НАТО

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 5 лютого 2024, 15:28
Депутати Орбана не прийшли на засідання парламенту про вступ Швеції в НАТО
ВІКТОР ОРБАН. ФОТО: GETTY IMAGES

Депутати угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана бойкотували парламентське засідання щодо вступу Швеції до НАТО, що призведе до подальшого гальмування приєднання країни до Альянсу. 

Джерело: агентство Bloomberg, "Європейська правда"

Деталі: Члени партії Орбана "Фідес" не прийшли на засідання в понеділок, яке угорська опозиція скликала для ратифікації вступу Швеції до Організації Північноатлантичного договору. 

Реклама:

Наступна можливість ратифікації буде 26 лютого, коли парламент Угорщини повернеться після зимових канікул.

Угорщина – єдина країна НАТО, яка не ратифікувала заявку Стокгольма.

Прем'єр Орбан каже, що його уряд підтримує вступ Швеції, але відповідний законопроєкт застряг у парламенті з середини 2022 року.

ВІДЕО ДНЯ

Законодавці угорської керівної партії, які перебувають під жорстким контролем Орбана, пообіцяли відкласти ратифікацію до візиту прем'єр-міністра Швеції в Будапешт, який вони вважають необхідним для того, щоб загладити провину Стокгольма за нібито критику щодо відступу Угорщини від демократії.

"Якщо це важливе питання для шведів, то, очевидно, шведський прем'єр-міністр приїде до Будапешта", – заявив "Фідес".

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон минулого тижня заявив, що вважає за краще приїхати до Угорщини тільки після того, як парламент у Будапешті ухвалить рішення про ратифікацію шведського членства.

Теми: ОрбанНАТОШвеціяУгорщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Орбан
Новий випуск "УП. Чат": Орбан VS Україна. "Відставка" Залужного. Тиск на ЗМІ   
Орбану не сподобалась, що Кулеба назвав його проугорським
Орбан заявив, що його місія виконана, бо гроші Угорщини не підуть в Україну
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: