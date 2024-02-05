Депутати Орбана не прийшли на засідання парламенту про вступ Швеції в НАТО

Депутати угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана бойкотували парламентське засідання щодо вступу Швеції до НАТО, що призведе до подальшого гальмування приєднання країни до Альянсу.

Джерело: агентство Bloomberg, "Європейська правда"

Деталі: Члени партії Орбана "Фідес" не прийшли на засідання в понеділок, яке угорська опозиція скликала для ратифікації вступу Швеції до Організації Північноатлантичного договору.

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Наступна можливість ратифікації буде 26 лютого, коли парламент Угорщини повернеться після зимових канікул.

Угорщина – єдина країна НАТО, яка не ратифікувала заявку Стокгольма.

Прем'єр Орбан каже, що його уряд підтримує вступ Швеції, але відповідний законопроєкт застряг у парламенті з середини 2022 року.

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Законодавці угорської керівної партії, які перебувають під жорстким контролем Орбана, пообіцяли відкласти ратифікацію до візиту прем'єр-міністра Швеції в Будапешт, який вони вважають необхідним для того, щоб загладити провину Стокгольма за нібито критику щодо відступу Угорщини від демократії.

"Якщо це важливе питання для шведів, то, очевидно, шведський прем'єр-міністр приїде до Будапешта", – заявив "Фідес".

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон минулого тижня заявив, що вважає за краще приїхати до Угорщини тільки після того, як парламент у Будапешті ухвалить рішення про ратифікацію шведського членства.