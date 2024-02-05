Молдова спростувала фейк про нібито транзит F-16 для України

Міноборони Молдови оприлюднило офіційне спростування фейку про начебто дозвіл Молдови на транзит винищувачів F-16 для України, який розповсюдили в соцмережах.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker

Деталі: Дезінформація почала поширюватися останніми днями, особливо у Telegram-каналах. У дописах стверджувалося, що президентка Мая Санду нібито надала дозвіл на транзит винищувачів через територію Молдови, а Міністерство оборони нібито дозволило розмістити ці винищувачі для України на аеродромі у Маркулештах. Також розганяли чутки, що Молдова "готує українських військових для вторгнення у Придністров’я".

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"Ми категорично спростовуємо ці неправдиві повідомлення, спрямовані на нагнітання страху у суспільстві. Просимо громадян бути пильними і брати інформацію лише з офіційних джерел", – заявили у відомстві.

Міноборони залишило без деталізованого спростування повідомлення, що Санду і Зеленський нібито домовилися, що українські F-16 зможуть пролітати через повітряний простір Молдови.

Фейк про нібито розміщення українських винищувачів у Маркулештах вже окремо спростовували два тижні тому.

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Нагадаємо: У Пентагоні розраховують, що цього року Україна отримає перші винищувачі F-16, а також відповідну інфраструктуру і запасні частини.

Наприкінці грудня перша група українських пілотів пройшла базову підготовку у Королівських ВПС Великої Британії і вирушила на навчання керуванню винищувачами F-16 у Данії.