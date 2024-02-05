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Нідерланди збільшили до 24 кількість F-16 для України

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 5 лютого 2024, 16:18

Міністерство оброни Нідерландів готує ще 6 винищувачів F-16, які будуть доставлені в Україну. Таким чином, загальна кількість літаків, які Нідерланди пообіцяли передати Україні, зросла до 24.

Джерело: міністерка оброни країни Кайса Оллонгрен у своєму Twitter (Х) у понеділок, пише "Європейська правда"

Деталі: "Перевага в повітрі необхідна для протидії російській агресії", – пояснила Оллонгрен.

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Міністерство оборони Нідерландів в окремому повідомленні зазначило, що країна припинила обговорення можливого продажу 6 винищувачів F-16 з компанією Draken International. Обидві сторони дійшли до висновку, що продаж і постачання цих F-16 не відбудуться в короткостроковій перспективі.

22 грудня глава уряду Нідерландів Марк Рютте повідомив, що його країна ухвалила рішення почати підготовку до передачі Україні перших 18 винищувачів F-16.

Також Нідерланди повідомили, що спрямують 18 винищувачів F-16 до Румунії для підготовки українських пілотів. 

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На озброєнні Нідерландів перебувають 42 літаки F-16, однак більше вони не потрібні, оскільки країна переходить на сучасніші F-35.

В інтерв’ю "ЄП" Кайса Оллонгрен називала 2024-ий рік реальним терміном передачі винищувачів до України. 

Вона зазначила, що країна передасть Україні майже всі винищувачі F-16 – за винятком тих, які будуть використовуватися для підготовки українських пілотів.

Теми: НідерландиУкраїнавинищувачі
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