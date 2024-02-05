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В Оболонському ТЦК заявили, що шукають по району ворожих диверсантів

Альона Мазуренко Понеділок, 5 лютого 2024, 16:43
В Оболонському ТЦК заявили, що шукають по району ворожих диверсантів

В Оболонському районі міста Києва представники Оболонського ТЦК, поліції Києва і 129 батальйону тероборони шукають російських диверсантів.

Джерело: Оболонський районний РТЦК та СП у Києві

Дослівно: "В Оболонському районі міста Києва проводяться пошукові заходи за участю представників Сектору оборони №1 міста Києва, Оболонського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 129 батальйону територіальної оборони та представників Оболонського управління поліції, Головного Управління Національної поліції у м.Києві, щодо виявлення диверсійно розвідувальних груп ворога".

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Теми: КиївТЦКвійнадиверсанти
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