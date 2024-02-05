Сніг із дощем: киян попередили про несприятливу погоду 6 лютого
Понеділок, 5 лютого 2024, 17:04
Киян попереджають про несприятливі погодні умови у вівторок 6 лютого.
Джерело: КМДА
Дослівно: "Попередження про небезпечні метеорологічні явища в столиці!
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6 лютого в Києві очікується невеликий мокрий сніг, вдень помірний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с".
Деталі: Столична влада тлумачить, що це – перший рівень небезпечності.
Температура у Києві очікується вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.
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