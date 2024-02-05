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В Україну їде високий представник ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 5 лютого 2024, 17:31
В Україну їде високий представник ЄС
Жозеп Боррель. Фото: Getty Images

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель після візиту до Польщі вирушає до України.

Джерело: Боррель на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Боррель сказав журналістам, що "перебуває на шляху до Києва", не уточнивши подробиць. Імовірно, топдипломат Євросоюзу може приїхати в Україну вже завтра, 6 лютого.

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Він також наголосив, що ЄС повинен і далі підтримувати Україну всіма можливими засобами, зокрема шляхом подальшого нарощування постачання боєприпасів.

Нагадаємо: У січні Жозеп Боррель анонсував візит до Києва.

У Варшаві в Борреля були заплановані двосторонні зустрічі з Радославом Сікорським та представниками польського Міноборони, "щоб обговорити пріоритети зовнішньої та безпекової політики – від України до Близького Сходу".

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Теми: ЄСУкраїна
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