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Міністр оборони Польщі про війну в Україні: Варто готуватися до всього

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 5 лютого 2024, 18:32
Міністр оборони Польщі про війну в Україні: Варто готуватися до всього
Владислав Косіняк-Камиш. Фото: Getty Images

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш не виключає будь-яких сценаріїв розвитку подій у війні Росії проти України і радить готуватися до них.

Джерело: Косіняк-Камиш в інтерв'ю Super Express, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Міністра запитали, чи допускає він найгірший сценарій розв’язки у російсько-українській війні – поразку України і початок підготовки Росією агресії проти країн східного флангу НАТО, зокрема Польщі.  

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"Я допускаю усі сценарії, і абсолютно серйозно сприймаю найгірші з них. Такою є роль міністра оборони у ситуації, у якій ми зараз є", – відповів Косіняк-Камиш. 

Він зауважив, що ситуація дуже напружена не лише у європейському регіоні, але й на Близькому Сході та в Тихоокеанському регіоні.

"Потрібно бути готовим до усіх сценаріїв. Тож ми проводимо аудит, робимо висновки і заповнюємо прогалини, зокрема у питанні озброєння. Великі закупівлі – це дуже важливо, але важливе й індивідуальне обладнання для солдатів", - зазначив міністр, додавши, що після зміни уряду вже укладено контракти на 19 млрд злотих, переважно з польським оборонпромом.   

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: На початку лютого голова Генштабу Румунії закликав готуватися до можливої війни з Росією у майбутньому. Водночас прем'єр-міністр не погодився з його заявою. 

Теми: ПольщавійнаУкраїна
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