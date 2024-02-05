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"Шахтар" створює команду військових з ампутаціями

Євген КізіловПонеділок, 5 лютого 2024, 19:07
Шахтар створює команду військових з ампутаціями
Фото: ФК "Шахтар" у Facebook

Футбольний клуб "Шахтар" вирішив створити команду з українських військових, які пережили ампутацію.

Джерело: генеральний директор клубу Сергій Палкін у Facebook

Пряма мова: "ФК "Шахтар" оголошує про створення футбольної команди для людей з ампутаціями. Це надзвичайно важливий для нас проєкт, яким ми хочемо підтримати українських військових, що отримали інвалідність внаслідок бойових дій".

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Деталі: Як пише гендиректор, за різними оцінками, наразі в Україні близько 50 тисяч військовослужбовців мають ампутації через поранення.

Пряма мова: "Адаптивний футбол - поширена практика в усьому світі. Як соціально відповідальний клуб ми прагнемо створити всі умови для того, щоб герої, які віддали своє здоров'я, захищаючи країну від ворога, могли повернутися до нормального та активного життя".

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Теми: футболвійназдоров'я
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