Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сунак: Британія зможе захиститись від Росії

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 5 лютого 2024, 19:16
Сунак: Британія зможе захиститись від Росії
Ріші Сунак. Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна готова до можливої агресії з боку РФ.

Джерело: Сунак в інтерв’ю ведучому Sky News Пірсу Моргану, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На питання, чи готова Британія "належним чином захистити себе", якщо Росія "розверне свої гармати" в її бік, британський прем’єр відповів: "Так".

Реклама:

"Одне з моїх першочергових завдань – забезпечити безпеку кожного. І, на жаль, ви знаєте, світ стає все менш безпечним. І ми бачимо це на прикладі ситуації в Росії та Україні. Але зовсім недавно ми спостерігали це і в Червоному морі", – додав він.

Сунак нагадав, що на посаді міністра фінансів уряду Британії збільшив фінансування Міноборони до найбільшого рівня з часів Холодної війни, і вже армія має вирішувати, як розподілити ці інвестиції для найкращого захисту.

"Але загалом, чи вважаю я, що ми добре захищені, що в нас добре вкладені кошти (в оборону. – Ред.)? Так. Ми є другим найбільшим постачальником оборонної продукції в НАТО… Як ви можете бачити з того, що ми зробили в Україні, ми будемо відстоювати те, у що ми віримо. Ми не дозволимо агресії залишитися безконтрольною і безкарною", – наголосив він.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні стало відомо про звіт депутатів парламенту Великої Британії, в якому ті попередили, що британські збройні сили не готові до війни "високої інтенсивності" в період загострення глобальної нестабільності.

Читайте також: "Ера миру закінчилася. Ми перейшли до передвоєнного світу". Історична промова міністра оборони Британії.

Теми: Велика БританіяРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоАбсолютний рекорд: група з 38 порушників намагалася виїхати до Угорщини

Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

фотоУкраїна дізналася суперників у Лізі націй

Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

відеоЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ СИРСЬКОГО НОВИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ

Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Велика Британія
У Британії автомобіль на смерть збив українську біженку
Розвіяла прах батька і мало не загинула: у Великій Британії жінка ледве не впала з вершини гори
Глава МЗС Британії: Треба припинити розмови про те, що час не на боці України
Останні новини
02:50
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
01:54
В інтерв’ю Карлсону Путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори
01:37
Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський та чого від нього очікувати
00:50
Ворожа атака "Шахедів" на Харківську область: в ОВА повідомили про наслідки
23:58
оновленоРосіяни з кількох напрямків запускали "Шахеди"
23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
23:37
КолонкаБерлінська про Залужного: Те, що він зробив, врятувало життя сотням тисяч людей
23:31
Економічні новини 8 лютого: в уряді розробляють електронні військові квитки, до спонсорів війни потрапила компанія з США
23:12
Зеленський провів закриту зустріч з журналістами, йшлося про звільнення Залужного
22:48
США оголосили про додаткові санкції проти російських діамантів
Усі новини...
Реклама: