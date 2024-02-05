У короля Британії виявили рак

У 75-річного короля Великої Британії Чарльза ІІІ діагностували рак.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Букінгемський палац

Деталі: Рак у британського монарха виявили після додаткових обстежень, які призначили через "окрему проблему" під час нещодавньої операції на доброякісному збільшенні передміхурової залози.

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"Сьогодні Його Величність розпочав регулярний курс лікування, на час якого лікарі порадили йому відкласти виконання обов'язків, пов'язаних із публічною діяльністю. Протягом цього періоду Його Величність продовжуватиме займатися державними справами та офіційною роботою, як зазвичай", – додали в Букінгемському палаці.

Там не розкрили подробиць діагнозу, але наголосили, що Чарльз ІІІ позитивно налаштований щодо лікування "і з нетерпінням чекає якнайшвидшого повернення до повноцінного виконання державних обов'язків".

"Його Величність вирішив поділитися своїм діагнозом, щоб запобігти спекуляціям, і сподіваючись, що це допоможе суспільству зрозуміти всіх тих, хто страждає від раку в усьому світі", – йдеться в повідомленні.

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Раніше у Великій Британії представили офіційний портрет короля Чарльза III, який буде висіти в усіх державних установах, таких як суди та урядові офіси.

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