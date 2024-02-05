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У Нацполіції відреагували на відео "бунту" поліцейських, які не хочуть у штурмову бригаду

Євген КізіловПонеділок, 5 лютого 2024, 21:56
У Нацполіції відреагували на відео бунту поліцейських, які не хочуть у штурмову бригаду
Фото: iStock / Getty Images Plus

У соцмережах поширили відео зборів поліцейських на Дніпропетровщині, де на підвищених тонах обговорюють нібито переведення працівників спецпідрозділів поліції до штурмової бригади МВС "Лють". У Нацполіції пообіцяли з'ясувати всі обставини та ухвалити відповідні рішення.

Джерело: "Громадське", заступник голови Національної поліції, керівник патрульної поліції Олександр Фацевич у Facebook

Деталі: Ресурси, які ввечері 4 лютого поширили відео зі зборів поліцейських, зазначають, що на зібранні йшлося про переведення правоохоронців до штурмової бригади "Лють", на що ті були незгодні.

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"Ви входите до Сил оборони? Поліціянт що, ухвалює рішення — тут хочу, тут не хочу? Тут буду захищати, тут не буду захищати?" — говорить на відео поліцейський, який звертається до решти колег.

Натомість у відповідь йому казали, аби той "показав власним прикладом": "Як воно нас стосується, бойове розпорядження?".

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"Ти згадай підрозділ, з якого приїхав. Ти гнида з Майдану", — заявили поліцейські спікеру. На що той відповів: "Я гнида з Майдану, а ти гнида звідки?".

На іншому відео один із поліцейських каже: "Скільки з Майдану пацанів загинуло? Ти не скажеш їм, що вони не герої? 18-річні хлопчики, яких убивали там, які були строковиками, яких гранатами закидували біля Верховної Ради".

Спікер нагадав про 107 загиблих — імовірно, йдеться про учасників Революції гідності, які загинули під час розстрілів на Майдані та належать до "Небесної сотні".

На що йому у відповідь кричали: "А що, з боку міліції менше? Спитай у Верховної Ради".

Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич зазначив, що поліцейські з першого дня повномасштабного вторгнення стали на захист України. А спецпризначенці різних підрозділів із 2022 року стали повноцінними комбатантами, коли була створена штурмова бригада Нацполіції "Лють".

Пряма мова: "Наприкінці другого року повномасштабної агресії ворога, логічно, аби добровольчі батальйони та окремі поліціянти, які можуть і вміють професійно боронити Батьківщину, не були розосереджені для виконання бойових розпоряджень, а централізовано входили до складу бригади "Лють". Саме тому, окрім постійного набору до штурмової бригади, відбувається реорганізація структурних підрозділів Нацполіції, аби створити найбільш ефективну систему у складі Сил безпеки і оборони України".

Фацевич додав, що хто хоче воювати — йде на фронт, а для решти "є також чимало поліцейських завдань". Він наголосив, що керівництво Нацполіції з’ясує всі обставини на відео про полк особливого призначення у Дніпрі та "ухвалить відповідні рішення".

Теми: поліціяскандалвійна
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