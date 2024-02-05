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KyivPost опублікувало відео, де бійці ГУР затримують вагнерівців у Судані

Тетяна ОлійникПонеділок, 5 лютого 2024, 22:37
KyivPost опублікувало відео, де бійці ГУР затримують вагнерівців у Судані
Скриншот із відео KyivPost

Видання KyivPost опублікувало відео, де бійці ГУР узяли в полон "вагнерівців" у Судані.

Джерело: KyivPost із посиланням на власні джерела.

Деталі: Видання поширило відео, як бійці спецпідрозділу "Тимур" оглядають військовий транспорт із тілами вбитих російських найманців. Машина має сліди обстрілу.

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Також на відео один із бійців ГУР МО допитує найманця. Полонений зізнався, що входить до складу групи зі ста осіб найманців "ПВК Вагнер". Їхнім завданням було повалення тамтешнього уряду.

Також спецпризначенці взяли у полон двох африканських в'язнів, які, ймовірно, теж були бійцями "Вагнера" та вербували місцеве суданське населення.

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Теми: ГУРВагнер
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