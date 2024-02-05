Буданов закликав Канаду передати Україні списані ракети CRV7
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов закликав Канаду передати Україні понад 80 тисяч списаних ракет CRV7, які там планують утилізувати.
Джерело: Буданов в інтерв’ю Global News
Деталі: Буданов каже, що CRV7 використають як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків і артилерії.
За його словами, Україна обговорювала це питання з Канадою, але все ще очікує на рішення.
Канадські офіційні особи заявили, що розглядають запит, але попередили, що CRV7 вже застарі і можуть бути небезпечними для використання та транспортування.
На це Буданов відповів: "Ми не хвилюємося".
Експерти прокоментували виданню, що оскільки CRV7 використовують тверде паливо, вони можуть бути безпечними за умови, що зберігалися належним чином і не піддавалися впливу вологи чи забруднення.