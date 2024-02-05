Буданов закликав Канаду передати Україні списані ракети CRV7

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов закликав Канаду передати Україні понад 80 тисяч списаних ракет CRV7, які там планують утилізувати.

Джерело: Буданов в інтерв’ю Global News

Деталі: Буданов каже, що CRV7 використають як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків і артилерії.

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За його словами, Україна обговорювала це питання з Канадою, але все ще очікує на рішення.

Канадські офіційні особи заявили, що розглядають запит, але попередили, що CRV7 вже застарі і можуть бути небезпечними для використання та транспортування.

На це Буданов відповів: "Ми не хвилюємося".

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Українська наземна пускова установка, створена для канадських ракет CRV7 Фото: Global News

Експерти прокоментували виданню, що оскільки CRV7 використовують тверде паливо, вони можуть бути безпечними за умови, що зберігалися належним чином і не піддавалися впливу вологи чи забруднення.