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Буданов закликав Канаду передати Україні списані ракети CRV7

Тетяна ОлійникПонеділок, 5 лютого 2024, 23:33
Буданов закликав Канаду передати Україні списані ракети CRV7
Кирило БУданов. Фото УП

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов закликав Канаду передати Україні понад 80 тисяч списаних ракет CRV7, які там планують утилізувати.

Джерело: Буданов в інтерв’ю Global News 

Деталі: Буданов каже, що CRV7 використають як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків і артилерії.

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За його словами, Україна обговорювала це питання з Канадою, але все ще очікує на рішення.

Канадські офіційні особи заявили, що розглядають запит, але попередили, що CRV7 вже застарі і можуть бути небезпечними для використання та транспортування.

На це Буданов відповів: "Ми не хвилюємося". 

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Українська наземна пускова установка, створена для канадських ракет CRV7
Фото: Global News

Експерти прокоментували виданню, що оскільки CRV7 використовують тверде паливо, вони можуть бути безпечними за умови, що зберігалися належним чином і не піддавалися впливу вологи чи забруднення.

Теми: ГУРБудановКанададопомога Україні
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