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Блінкен на Близькому Сході проводить переговори щодо перемир'я в Секторі Гази

Олена ІвашківВівторок, 6 лютого 2024, 00:56
Блінкен на Близькому Сході проводить переговори щодо перемир'я в Секторі Гази
Палестинські діти чекають на їжу в таборі біженців у Дейр-ель-Балах в Секторі Гази, фото Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з фактичним правителем Саудівської Аравії - наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом в понеділок під час візиту на Близький Схід: обговорили регіональну координацію для досягнення "довгооочікуваного кінця" кризи. 

Джерело: Reuters

Деталі: Палестинці сподіваються досягти перемир'я перед загрозою ізраїльського нападу на  Рафах, прикордонне місто, де ховається приблизно половина населення Сектора Гази.

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Зустріч Блінкена з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом тривала близько двох годин.

Представник Державного департаменту Метью Міллер сказав, що Блінкен і наслідний принц обговорили регіональну координацію для досягнення "довгооочікуваного кінця" кризи. Блінкен підкреслив важливість вирішення гуманітарних потреб у Секторі Гази та запобігання подальшому поширенню конфлікту.

Повертаючись до готелю, Блінкен не відповідав на запитання журналістів.

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Пропозиція щодо припинення вогню, передана ХАМАС минулого тижня катарськими та єгипетськими посередниками, очікує відповіді від бойовиків, які кажуть, що хочуть отримати додаткові гарантії, що це покладе кінець чотиримісячній війні.

Високопоставлений чиновник США сказав журналістам під час польоту до столиці Саудівської Аравії, що м'яч зараз на боці ХАМАС: "Неможливо сказати, чи ми досягнемо прориву, коли ми досягнемо прориву".

Блінкен також прагне заручитися підтримкою планів США щодо того, що буде після перемир’я: відновлення та управління Сектором Гази, і, зрештою, створення палестинської держави, яку Ізраїль зараз відкидає, а також нормалізацію відносин арабських країн з Ізраїлем.

Вашингтон також прагне запобігти подальшій ескалації в інших частинах Близького Сходу після кількох днів авіаударів США по проіранських збройних групах у всьому регіоні.

Міллер сказав, що Блінкен і наслідний принц обговорили нагальну потребу знизити регіональну напруженість.

Теми: Близький СхідСШАСектор Гази
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