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Іран розпочав будівництво ще одного ядерного реактора

Олена ІвашківВівторок, 6 лютого 2024, 01:52
Іран розпочав будівництво ще одного ядерного реактора
Прапор Ірану, фото Paxabay

Іран розпочав будівництво четвертого ядерного реактора.

Джерело: Агенство новин Ісламської республіки

Деталі: Голова Організації з атомної енергії Ірану Мохаммад Есламі оголосив, що Ісламська Республіка почала будівництво фундаменту для власного ядерного реактора в центральному місті Ісфахан.

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Есламі додав, що дослідницький реактор потужністю 10 мегават в Ісфахані стане четвертим ядерним реактором Ірану в регіоні.

Він також сказав, що плани щодо нового реактора в Ісфахані виникли минулого року.

За його словами, другий етап проекту розпочався в понеділок - залили бетон для фундамента реактора.

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За словами Есламі, дослідницький реактор будується для створення потужного джерела нейтронів з високим потоком нейтронів для різноманітних застосувань.

Есламі сказав, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) назвало центр ядерних досліджень в Ісфахані одним із об’єктів, присвячених навчальним цілям, додавши, що Іран використовує центр для надання допомоги іранським академічним центрам і для навчання людей.

Керівник Організації з атомної енергії Ірану відвідав ядерний майданчик в Ісфахані, щоб взяти участь у церемонії відкриття установки з виробництва гексафториду телуру (TeF6), який є стабільним радіоізотопом, що використовується в медичних діагностичних і терапевтичних цілях. 

Теми: Іран
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