У Росії на підприємствах запровадили побори на війну
Вівторок, 6 лютого 2024, 02:13
Керівництво курського заводу "Електроагрегат" почало вимагати від робітників підприємства здавати гроші на потреби окупантів, які воюють.
Джерело: Центр національного спротиву з посиланням на інформаторів
Деталі: Зокрема, зазначається, що працівники всіх рівнів були повідомлені про необхідність написати заяву щодо вилучення із зарплати за січень суми середньоденного заробітку "для потреб сво".
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У ЦНС наголосили, що це викликало обурення серед працівників, почались колективні скарги, але у відповідь керівництво підприємства почало погрожувати, пропонувати звільнятись або йти на війну.