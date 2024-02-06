У Росії на підприємствах запровадили побори на війну

Керівництво курського заводу "Електроагрегат" почало вимагати від робітників підприємства здавати гроші на потреби окупантів, які воюють.

Джерело: Центр національного спротиву з посиланням на інформаторів

Деталі: Зокрема, зазначається, що працівники всіх рівнів були повідомлені про необхідність написати заяву щодо вилучення із зарплати за січень суми середньоденного заробітку "для потреб сво".

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У ЦНС наголосили, що це викликало обурення серед працівників, почались колективні скарги, але у відповідь керівництво підприємства почало погрожувати, пропонувати звільнятись або йти на війну.