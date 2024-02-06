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Цієї ночі окупанти зруйнували триповерховий готель на Харківщині: під завалами людина

Олена ІвашківВівторок, 6 лютого 2024, 03:08
Цієї ночі окупанти зруйнували триповерховий готель на Харківщині: під завалами людина
Фото ілюстраційне з Telegram Синєгубова

У ніч на 6 лютого окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району у Харківській області.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: За словами Синєгубова, зруйнований триповерховий готель. 

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За попередньою інформацією, під завалами перебуває людина. 

Трьох осіб вдалося врятували: двох жінок та чоловіка. 

Також, за словами голови ХОДА, горить фасад магазину.

ВІДЕО ДНЯ

Триває ліквідація наслідків ударів.

Теми: Харківська областьвійна
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