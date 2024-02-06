Цієї ночі окупанти зруйнували триповерховий готель на Харківщині: під завалами людина

У ніч на 6 лютого окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району у Харківській області.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: За словами Синєгубова, зруйнований триповерховий готель.

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За попередньою інформацією, під завалами перебуває людина.

Трьох осіб вдалося врятували: двох жінок та чоловіка.

Також, за словами голови ХОДА, горить фасад магазину.

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Триває ліквідація наслідків ударів.