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У чотирьох портах Росії ввели надзвичайний режим 

Олена ІвашківВівторок, 6 лютого 2024, 03:29
У чотирьох портах Росії ввели надзвичайний режим 
Порт у Ленінградській області РФ, фото РИА Новости

У чотирьох портах Росії у Ленінградській області ввели режим підвищеної готовності.

Джерело: російське пропагандиське агентство "РИА Новости"

Деталі: Морські порти в Ленінградській області - Виборг, Висоцьк, Приморськ і Усть-Луга - ввели на своїх територіях режим підвищеної готовності.

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Як йдеться у повідомленні, режим надзвичайної ситуації введено "через ймовірність НС техногенного характеру від атак безпілотних літальних апаратів".

Теми: війнаРосіябезпілотники
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