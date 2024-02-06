У чотирьох портах Росії ввели надзвичайний режим 

У чотирьох портах Росії у Ленінградській області ввели режим підвищеної готовності.

Джерело: російське пропагандиське агентство "РИА Новости"

Деталі: Морські порти в Ленінградській області - Виборг, Висоцьк, Приморськ і Усть-Луга - ввели на своїх територіях режим підвищеної готовності.

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Як йдеться у повідомленні, режим надзвичайної ситуації введено "через ймовірність НС техногенного характеру від атак безпілотних літальних апаратів".