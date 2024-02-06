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Росіянин Чуркін, якого хоче екстрадувати Україна, попросив в Аргентині політичний притулок

Олена ІвашківВівторок, 6 лютого 2024, 05:01
Росіянин Чуркін, якого хоче екстрадувати Україна, попросив в Аргентині політичний притулок
Міський голова Львова Андрій Садовий та ексвласник ТОВ "ЛАЗ" Ігор Чуркін, фото Антикор

Росіянин, ексвласник ТОВ "Львівські автобусні заводи" Ігор Чуркін, який чекає на суд в Аргентині для видачі Україні, просить про надання йому політичного притулку.

Джерело: російське пропагандиське видання "РИА Новости"

Деталі: Захист росіянина Чуркіна, який чекає на суд в Аргентині з видачі Україні, подав прохання про надання йому політичного притулку.

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Дослівно: "Імовірність екстрадиції росіянина Чуркіна з Аргентини в Україну вкрай мала, суд із цього питання автоматично припинено через поданий запит на політичний притулок, який можуть розглядати кілька років. Чуркін також запросив громадянство Аргентини, оскільки в цій країні народилася його дочка".

Передісторія: 

  • 1 лютого у Аргентині за матеріалами, які надало ДБР було затримано сина російського олігарха Ігоря Чуркіна. Чуркін був власником ТОВ "Львівські автобусні заводи". У 2022 році  він взяв кредит у держбанку під заставу цього бізнесу, витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку. Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі.
  • Російський бізнесмен розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна українським банком.  Підконтрольний олігарху керівник підприємства, під контролем сина олігарха, подав до поліції завідомо неправдиву заяву про нібито вчинення кримінального правопорушення представниками банку.
  • Громадянину РФ повідомлено про підозру за статтею 383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднанні з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині).

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Теми: РосіяолігархиДБР
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