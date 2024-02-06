Росіянин Чуркін, якого хоче екстрадувати Україна, попросив в Аргентині політичний притулок

Росіянин, ексвласник ТОВ "Львівські автобусні заводи" Ігор Чуркін, який чекає на суд в Аргентині для видачі Україні, просить про надання йому політичного притулку.

Джерело: російське пропагандиське видання "РИА Новости"

Деталі: Захист росіянина Чуркіна, який чекає на суд в Аргентині з видачі Україні, подав прохання про надання йому політичного притулку.

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Дослівно: "Імовірність екстрадиції росіянина Чуркіна з Аргентини в Україну вкрай мала, суд із цього питання автоматично припинено через поданий запит на політичний притулок, який можуть розглядати кілька років. Чуркін також запросив громадянство Аргентини, оскільки в цій країні народилася його дочка".

Передісторія:

1 лютого у Аргентині за матеріалами, які надало ДБР було затримано сина російського олігарха Ігоря Чуркіна. Чуркін був власником ТОВ "Львівські автобусні заводи". У 2022 році він взяв кредит у держбанку під заставу цього бізнесу, витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку. Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі.

Російський бізнесмен розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна українським банком. Підконтрольний олігарху керівник підприємства, під контролем сина олігарха, подав до поліції завідомо неправдиву заяву про нібито вчинення кримінального правопорушення представниками банку.

Громадянину РФ повідомлено про підозру за статтею 383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднанні з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині).