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ISW: Кремль посилює риторику поділу України для західної аудиторії

Олена ІвашківВівторок, 6 лютого 2024, 05:55
ISW: Кремль посилює риторику поділу України для західної аудиторії
Дмитро Медведєв, фото "РИА Новости"

Кремль посилює риторику гіпотетичного поділу України і хапається за не пов'язані з цим теми.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: На думку військових аналітиків це робиться для того, щоб нормалізувати наратив про поділ у західних дискусіях про Україну. Відтак, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив 5 лютого, що нібито європейські плани будівництва залізничної лінії з Іспанії до Львова є свідченням визнання Заходом того, що Львів стане "новою столицею України в межах [Львівської області]",  після закінчення війни Росії в Україні. 

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ISW наголошує, що цей план, зокрема, не має нічого спільного з українськими кордонами або закінченням війни в Україні і є незалежним європейським інфраструктурним проектом. 

Примітно, що Медведєв розмістив свої заяви на своєму англомовному акаунті X (колишній Twitter), а не на російськомовному акаунті Telegram. Це свідчить про те, що його заява була розрахована на міжнародну аудиторію, а не на внутрішню російську аудиторію. 

ISW зазначив, що заява Медведєва сприяє російській інформаційній операції, яка помилково зображує Україну як штучно сконструйовану державу. 

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Це робиться, щоб зменшити військову підтримку України з боку Заходу і нормалізувати західні дискусії, які підштовхують Україну до передачі значної частини своєї території і населення Росії, як легітимного способу завершення війни.

Аналітики також відзначили, що президент Росії Володимир Путін та інші російські високопосадовці нещодавно відновили наратив, в якому вторгнення в Україну розглядається як історично виправдане імперське завоювання.

В грудні 2023 року вони запропонували переважно російськомовній аудиторії, що Росія та європейські держави можуть розділити Україну і залишити її як "суверенну" державу в межах Львівської області. Це згодом привернуло певну увагу з боку кількох правонаціоналістичних центральноєвропейських політиків. 

За оцінками ISW, Путін продовжує дотримуватися своїх максималістських цілей в Україні, які рівнозначні повній капітуляції України і Заходу.

Ключові висновки ISW за 5 лютого:

  • Учасники переговорів у Сенаті США 4 лютого представили законопроект про додаткові асигнування, який, у разі його ухвалення, забезпечить приблизно 60 мільярдів доларів безпекової допомоги Україні, переважна більшість з яких піде американським компаніям і військовим США та їхніх союзників.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив 4 лютого, що Україні необхідно замінити "низку державних лідерів" в українському уряді, які займаються "не лише одним сектором", таким як українська армія.
  • Кремль посилює риторику, підштовхуючи до гіпотетичного поділу України, використовуючи нешкідливі і не пов'язані з цим теми, ймовірно, в спробі нормалізувати наратив про поділ у західних дискусіях про Україну.
  • Затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки продовжують загострювати дефіцит снарядів в Україні і підривають здатність України використовувати дорогі західні контрбатарейні системи.
  • Кремль може не допустити Бориса Надєждіна, єдиного антивоєнного кандидата в президенти Росії, до президентських виборів у березні 2024 року через більшу, ніж очікувалося, популярність Надєждіна.
  • За повідомленнями, Кремль тихо націоналізує приватні підприємства в Росії.
  • Російські війська досягли підтверджених успіхів поблизу Куп'янська, Кремінної, Авдіївки та на північний схід від Бахмута на тлі триваючих позиційних боїв уздовж усієї лінії фронту.
  • Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) може розширити перелік курсів, доступних для жінок в Академії ФСБ.
  • Російські окупаційні адміністрації продовжують зусилля з індоктринації українських дітей у російську культуру та націоналізм через патронажні мережі з російськими суб'єктами федерації (регіонами).

Теми: ISWвійнаРосія
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