У Бєлгородській області Росії заявили про атаку дронів
Вівторок, 6 лютого 2024, 06:25
У ніч на 6 лютого у місті Губкін Бєлгородської області Росії пролунали вибухи, влада заявляє про атаку дронів.
Джерело: губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram
Деталі: За його словами, внаслідок падіння безпілотника та його подальшої детонації постраждалих немає.
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Пошкоджень зазнали чотири приватних домоволодіння: вибиті вікна, посічені покрівлі, фасади та огорожі.
Доповнено о 7.00: У Міноброни РФ заявили, що перехопили над Бєлгородською областю сім безпілотників.