У Бєлгородській області Росії заявили про атаку дронів

У ніч на 6 лютого у місті Губкін Бєлгородської області Росії пролунали вибухи, влада заявляє про атаку дронів.

Джерело: губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram

Деталі: За його словами, внаслідок падіння безпілотника та його подальшої детонації постраждалих немає.

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Пошкоджень зазнали чотири приватних домоволодіння: вибиті вікна, посічені покрівлі, фасади та огорожі.

Доповнено о 7.00: У Міноброни РФ заявили, що перехопили над Бєлгородською областю сім безпілотників.