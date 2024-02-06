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Конкурентка Трампа на виборах попросила про захист через погрози

Олена ІвашківВівторок, 6 лютого 2024, 06:58
Конкурентка Трампа на виборах попросила про захист через погрози
Ніккі Хейлі, фото Getty Images

Кандидатка у президенти від Республіканської партії Ніккі Хейлі подала заявку на захист у Секретну службу через велику кількість погроз, які вона отримала.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Хейлі є найбільшим суперником Дональда Трампа на висування від Республіканської партії у 2024 році.

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Журналістам WSJ Хейлі підтвердила заявку на захист: "У нас було багато проблем. Це не завадить мені робити те, що я повинна робити".

Прохання про захист було подано федеральним чиновникам. Журналістам не відповіли на запитання які саме  погрози вона отримувала.

Наприкінці минулого тижня в Колумбії, що у Південній Кароліні, невідому жінку схопив співробітник приватної охорони Хейлі, коли вона намагалася вибігти на сцену.

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На її заходах також були протестувальники, засмучені тим, що Хейлі підтримує Україну та Ізраїль.

Теми: СШАТрамп
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