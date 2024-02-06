Конкурентка Трампа на виборах попросила про захист через погрози
Кандидатка у президенти від Республіканської партії Ніккі Хейлі подала заявку на захист у Секретну службу через велику кількість погроз, які вона отримала.
Джерело: The Wall Street Journal
Деталі: Хейлі є найбільшим суперником Дональда Трампа на висування від Республіканської партії у 2024 році.
Журналістам WSJ Хейлі підтвердила заявку на захист: "У нас було багато проблем. Це не завадить мені робити те, що я повинна робити".
Прохання про захист було подано федеральним чиновникам. Журналістам не відповіли на запитання які саме погрози вона отримувала.
Наприкінці минулого тижня в Колумбії, що у Південній Кароліні, невідому жінку схопив співробітник приватної охорони Хейлі, коли вона намагалася вибігти на сцену.
На її заходах також були протестувальники, засмучені тим, що Хейлі підтримує Україну та Ізраїль.