Конкурентка Трампа на виборах попросила про захист через погрози

Кандидатка у президенти від Республіканської партії Ніккі Хейлі подала заявку на захист у Секретну службу через велику кількість погроз, які вона отримала.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Хейлі є найбільшим суперником Дональда Трампа на висування від Республіканської партії у 2024 році.

Реклама:

Журналістам WSJ Хейлі підтвердила заявку на захист: "У нас було багато проблем. Це не завадить мені робити те, що я повинна робити".

Прохання про захист було подано федеральним чиновникам. Журналістам не відповіли на запитання які саме погрози вона отримувала.

Наприкінці минулого тижня в Колумбії, що у Південній Кароліні, невідому жінку схопив співробітник приватної охорони Хейлі, коли вона намагалася вибігти на сцену.

ВІДЕО ДНЯ

На її заходах також були протестувальники, засмучені тим, що Хейлі підтримує Україну та Ізраїль.