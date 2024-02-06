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Росія у війні вже втратила понад 390 тисяч солдатів і 11 857 ББМ

Ірина БалачукВівторок, 6 лютого 2024, 08:04
Росія у війні вже втратила понад 390 тисяч солдатів і 11 857 ББМ
Українські воїни. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 1 020 окупантів, 35 ББМ та 18 артилерійських систем ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.02.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 390 580 (+1 020) осіб,
  • танків − 6 365 (+17) од,
  • бойових броньованих машин − 11 857 (+35) од,
  • артилерійських систем − 9 367 (+18) од,
  • РСЗВ − 979 (+0) од,
  • засобів ППО − 665 (+1) од,
  • літаків − 332 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 173 (+0) од,
  • крилатих ракет − 1 848 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 24 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 12 453 (+41) од,
  • спеціальної техніки − 1 496 (+10) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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