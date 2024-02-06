Байден накладе вето на закон про підтримку Ізраїлю без України - Білий дім

Президент США Джо Байден ветуватиме законопроєкт про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні, якщо він надійде йому на підпис.

Джерело: заява адміністративно-бюджетного управління Білого дому, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: "Адміністрація рішуче виступає проти прийняття Палатою представників законопроєкту H.R. 7217... Якщо президент отримає (на підпис) H.R. 7217, він його ветуватиме", – зазначили в Білому домі.

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В заяві йдеться, що адміністрація провела кілька місяців, працюючи з двопартійною групою сенаторів, щоб досягти

угоди про національну безпеку, яка захистить кордон і надасть підтримку... Україні та Ізраїлю, а також надасть необхідну гуманітарну допомогу цивільному населенню, яке постраждало від конфліктів по всьому світу.

"Адміністрація наполегливо закликає обидві палати Конгресу відкинути цей політичний хід та замість цього якнайшвидше направити на стіл президента двопартійний закон про додаткові кошти на випадок надзвичайних ситуацій у сфері національної безпеки", – наголошують у Білому домі.

Натомість спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон у своїй заяві назвав намір Байдена накласти вето "актом зради".

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"Погрожуючи накласти вето на допомогу Ізраїлю та нашим збройним силам, президент Байден кидає нашого союзника в час найбільшої потреби", – зазначив він.

Раніше Джонсон заявив, що наступного тижня питання військової допомоги для Ізраїлю розглянуть в окремому проєкті від рішення щодо південного кордону.

Натомість у неділю Сенат США представив двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю. Президент США Джо Байден закликав якомога швидше ухвалити представлений у Сенаті законопроєкт.

Водночас спікер Палати представників США від республіканців Майк Джонсон заявив, що не поставить на голосування представлений у Сенаті проєкт.