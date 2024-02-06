За добу росіяни вбили 7 цивільних, ще 13 поранили

Внаслідок російської агресії за добу щонайменше 7 людей загинули, ще 13 дістали поранення.

Джерело: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, Херсонської – Олександр Прокудін, Харківської – Олег Синєгубов, Дніпропетровської – Сергій Лисак, Сумської – Олексій Дрозденко

Деталі: На Донеччині 5 лютого росіяни поранили 1 жителя – в Авдіївці.

Реклама:

На Херсонщині за минулу добу противник здійснив 16 обстрілів, випустивши 181 снаряд, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ та БпЛА. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та припортову інфраструктуру.

Через російську агресію 5 людей загинули, ще 1 людина дістала поранення.

На Харківщині артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема: Ветеринарне, Нестерне, Комисарове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та ін.

ВІДЕО ДНЯ

Авіаударів завдали по Синьківці, Іванівці, Степовій Новоселівці, Берестовому.

Близько 2:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель. Загинув двохмісячний хлопчик. Дістали поранення три жінки, госпіталізовані до медичної установи. Пошкоджено сім приватник будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адмінприміщення, щонайменше 5 цивільних авто.

О 22:00 в с. Глушківка Куп’янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена територія фермерського господарства.

Після 21:00 окупанти завдали ударів по околицях Кругляківки та Глушківки Куп’янського району. У Глушківці пошкоджено складське приміщення на території ферми.

О 20:50 відбувся ворожий обстріл околиць селища Козача Лопань Харківського району. Вид озброєння встановлюється. Інформація про постраждалих не надходила.

На Дніпропетровщині ворожа артилерія чотири рази протягом минулої доби гатила по Нікопольщині. Окупанти били по райцентру та Мирівській громаді. Люди вціліли. Потрощене агропідприємство. Пошкоджені 9 приватних будинків і 3 господарські споруди. Зачепило газогін та лінію електропередач.

Ніч в області минула спокійно.

На Сумщині протягом 5 лютого ворог здійснив 51 обстріл прикордоння. Зафіксовано 289 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Середино-Будська громада: внаслідок обстрілу поранено 6 осіб.

Ворожбянська громада: внаслідок обстрілу загинув 1 цивільний та 2 поранених. За попередньою інформацією, пошкоджено п'ять житлових будинків, господарчі споруди, електричні мережі, інтернет-зв'язок.

Вночі росіяни здійснили 2 обстріли. Зафіксовано 5 вибухів. Обстрілів зазнали Шалигинська та Есманьська громади.