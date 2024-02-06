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Серед співробітників спецслужб України виявили російських шпигунів – СБУ

Євген КізіловВівторок, 6 лютого 2024, 09:45
Серед співробітників спецслужб України виявили російських шпигунів – СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу російської ФСБ, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України.

Джерело: СБУ у Telegram

Деталі: Повідомляється, що нейтралізовано "потужну агентурну мережу" військової контррозвідки ФСБ, яка діяла в Україні. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано 5 учасників ворожої групи. Серед них – колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ.

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Фото: СБУ

Фігуранти тримали зв’язок з одним і тим же куратором ‒ співробітником ФСБ, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму.

Завданням цієї агентурної мережі була передача агресору розвідданих про Сили оборони та стратегічно важливі енергооб’єкти України.

 
Фото: СБУ

За матеріалами слідства, експосадовець зовнішньої розвідки був завербований ФСБ ще до повномасштабного вторгнення під час перебування на службі. З того часу він збирав інформацію про місця базування українських військових, а після 24 лютого 2022 року – і про канали переправлення іноземного озброєння в Україну.

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Також російський агент передавав до ФСБ секретну інформацію про особливості роботи та системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС.

 
Фото: СБУ

Для максимальної конспірації фігурант не надсилав інформацію телефоном. Він передавав розвіддані до через спільника, який виїжджав за кордон як волонтер та особисто звітував резиденту ворожої спецслужби.

Особливо чутливу інформацію колишній розвідник передавав на флешці через контрабандистів з прикордонних районів України.

 
Фото: СБУ

Ще один російський агент, який раніше проходив службу в ГУР, "зливав" агресору особисті дані українських захисників.

Інший фігурант, співробітник СБУ, розвідував для окупантів геолокації фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини.

 
Фото: СБУ

За даними слідства, ФСБ вербувала учасників групи, використовуючи у тому числі погрози вбивства їх сімей. Крім того, за кожне виконане завдання зловмисники отримували кошти від РФ.

Наразі п'ятьом учасникам російської агентурної мережі повідомлено про підозру в державній зраді. Їм уже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Теми: шпигунствоРосіяСБУ
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