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Країни G7 домовились про посилення контролю за граничними цінами на російську нафту

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 6 лютого 2024, 11:06
Країни G7 домовились про посилення контролю за граничними цінами на російську нафту
Фото: Getty Images

Починаючи з 20-го лютого, країни G7 посилять заходи контролю щодо обмеження цін на російську сиру нафту, запроваджені країнами "сімки" та іншими країнами. G7, Європейський Союз та Австралія домовилися про посилення цих заходів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на японське видання Nikkei

Деталі: Судноплавні та страхові компанії, які працюють з дистриб'юторами нафти, що імпортують російську сиру нафту, будуть зобов'язані отримувати від імпортера декларацію про дотримання верхньої межі ціни щоразу, коли вони завантажують вантаж.

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Уряди вимагатимуть від імпортерів, підозрюваних у перевищенні граничної ціни, надати розбивку витрат, пов'язаних з експортними процедурами, транспортними витратами та страховими преміями.

Передісторія:

  • Обмеження цін було запроваджено у грудні 2022 року у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Мета – зменшити доходи Росії та обмежити фінансування Росією війни. Оскільки існують транзакції, які перевищують верхню межу, ефективність заходів буде підвищена, і Росія не зможе ухилятися від санкцій.
  • Раніше повідомлялося, що попри санкції проти РФ мільйони барелів палива з російської нафти все ще імпортуються до Великої Британії.
  • Британія оголосила про намір відмовитись від російської нафти у березні 2022 року, відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Теми: нафтаРосіясанкціїG7
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