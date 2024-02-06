21 полярник захищає Україну в Силах оборони − Лісовий

Станом на зараз 21 полярник захищає Україну в Силах оборони, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Джерело: Лісовий у Facebook

Пряма мова міністра: "Зараз 21 полярник боронить Україну і нашу незалежність, серед "бойових пінгвінів" є медики, артилеристи, розвідники, зв'язківці, штурмовики, сапери, водолази та інші військові фахівці".

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Деталі: Лісовий нагадав, що 6 лютого 28 років тому незалежна Україна отримала власну антарктичну станцію.

"Попри те, що наші вчені, інженери та інші фахівці брали активну участь у дослідженні Антарктики в совєтський період, після розпаду союзу ми не отримали жодної станції. На запит України росія просто відмовила, привласнивши всі станції собі (а з ними й наукові здобутки, укотре).

Але станція в нас таки з’явилася. На початку 1990-х Велика Британія вирішила продати свою антарктичну базу "Фарадей"… "Фарадей" став "Академіком Вернадським"", − нагадав міністр освіти.

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Деталі: Лісовий підкреслив, що нині Україна одна з небагатьох держав, яка реально впливає на управління Антарктикою. Материк не належить нікому, а керують ним спільно в межах Договору про Антарктику.

"В Антарктиці твориться наука світового рівня, і ми є її частиною. Пишаюся та дякую команді НАНЦ, яка попри виклики війни продовжує основні дослідження та спостереження, підтримує важливу інфраструктуру та забезпечує роботу вже 28-ї експедиції", − підсумував міністр освіти.