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Прем’єр Британії розкрив деталі хвороби короля Чарльза: Рак виявили на ранній стадії

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 6 лютого 2024, 11:56
Прем’єр Британії розкрив деталі хвороби короля Чарльза: Рак виявили на ранній стадії
Ріші Сунак. Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розповів, що рак у короля Чарльза ІІІ виявили на ранній стадії, і є надія на його одужання.

Джерело: заява Сунака, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Прем'єр сказав, що був "шокований і засмучений" цією новиною.

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"Всі наші думки з ним і його сім'єю. Ви знаєте, на щастя, це сталося на ранній стадії", – сказав він.

Чарльз планує продовжувати свою приватну роботу як монарх, включаючи щотижневі аудієнції з прем'єр-міністром і роботу з державними документами, і Сунак сказав, що він у постійному контакті з королем.

У понеділок Букінгемський палац повідомив, що Чарльз, який перебуває на троні менше 18 місяців після смерті своєї матері королеви Єлизавети, страждає на "форму раку" і відкладе свої публічні обов’язки, щоб пройти курс лікування.

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Молодший син Чарльза, принц Гаррі, віддалений від королівської сім'ї, незабаром має прибути до Британії, а його старший брат, спадкоємець престолу принц Вільям, як очікується, візьме на себе виконання деяких обов'язків монарха.

Рак у британського монарха виявили після додаткових обстежень, які призначили через "окрему проблему" під час нещодавньої операції на доброякісному збільшенні передміхурової залози.

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Теми: Король Чарльзздоров'яВелика Британія
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