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Головний дипломат ЄС прибув до Києва

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 6 лютого 2024, 11:59
Головний дипломат ЄС прибув до Києва
Жозеп Боррель, фото: соцмережа Х

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прибув до Києва з четвертим від початку повномасштабного вторгнення РФ візитом.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Повернувся до Києва з четвертим візитом з початку повномасштабного вторгнення Росії. Я тут, щоб обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку України з боку Євросоюзу – у військовій сфері, у фінансовій сфері з новим українським фондом, а також на шляху реформ в ЄС".

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У зовнішньополітичній службі ЄС уточнили, що візит Борреля в Україну триватиме два дні – 6 і 7 лютого.

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"Під час свого візиту високий представник ЄС Жозеп Боррель зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Рустемом Умєровим, а також виступить перед депутатами у Верховній Раді", – йдеться у повідомленні служби.

Боррель також відвідає Консультативну місію ЄС з реформування сектору цивільної безпеки в Україні (КМЄС).

Що було раніше:

  • Жозеп Боррель під час візиту до Польщі 5 лютого підтвердив, що далі вирушає до України.
  • Він також наголосив, що ЄС повинен і далі підтримувати Україну всіма можливими засобами, зокрема шляхом подальшого нарощування постачання боєприпасів.
  • У Варшаві в Борреля були заплановані двосторонні зустрічі з главою МЗС Радославом Сікорським та представниками польського Міноборони, "щоб обговорити пріоритети зовнішньої та безпекової політики – від України до Близького Сходу".

Теми: ЄСУкраїна
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