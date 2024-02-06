Росіяни снарядами поранили двох літніх людей на Херсонщині
Вівторок, 6 лютого 2024, 12:52
Внаслідок російського обстрілу села Токарівка у Херсонській області дістали поранення літні чоловік та жінка.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Через російський обстріл Токарівки (Херсонський район - ред.) постраждали двоє місцевих жителів. Вони потрапили під ворожий удар зранку поблизу місцевої крамниці".
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Деталі: До лікарні доставили 60-річного чоловіка та 74-річну жінку. Медики проводять обстеження та надають потерпілим допомогу.