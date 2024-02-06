На Житомирщині 7 людей отруїлися чадним газом і загинули
Вівторок, 6 лютого 2024, 13:10
Семеро людей загинули від отруєння чадним газом у приватному житловому будинку в Житомирській області.
Джерело: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Деталі: Трагедія сталася у с. Великі Низгірці Бердичівського району. За попередніми даними, витік чадного газу відбувся через несправність газового опалення у приватному житловому будинку.
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Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини події.
Ртувальники нагадують, що чадний газ — одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами.
Він безбарвний, абсолютно невідчутний і дуже небезпечний для здоров'я та життя людини. Здатен призвести до біди за лічені хвилини.
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