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На Житомирщині 7 людей отруїлися чадним газом і загинули

Валентина РоманенкоВівторок, 6 лютого 2024, 13:10
На Житомирщині 7 людей отруїлися чадним газом і загинули
ілюстративне фото ДСНС

Семеро людей загинули від отруєння чадним газом у приватному житловому будинку в Житомирській області.

Джерело: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Деталі: Трагедія сталася у с. Великі Низгірці Бердичівського району. За попередніми даними, витік чадного газу відбувся через несправність газового опалення у приватному житловому будинку.

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Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини події.

Ртувальники нагадують, що чадний газ — одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами.

Він безбарвний, абсолютно невідчутний і дуже небезпечний для здоров'я та життя людини. Здатен призвести до біди за лічені хвилини.

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Громадян закликають дотримуватися правил безпеки.

Теми: Житомирщинанадзвичайна подіяДСНС
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