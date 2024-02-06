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Рада підтримала продовження дії воєнного стану та мобілізації в Україні

Валентина РоманенкоВівторок, 6 лютого 2024, 13:23
Рада підтримала продовження дії воєнного стану та мобілізації в Україні
фото з ТГ Железняка

Верховна Рада затвердив указ президента Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану в Україні.

Джерело: нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Парламент затвердив указ президента (#10456) про продовження дії воєнного стану.

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"За" - 335. З 14 лютого 2023 року на 90 днів. Відповідно до 13 травня 2024 року".

Деталі: Железняк зазначив, що це було вже десяте голосування Ради за воєнний стан.

Далі – підписання президентом.

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Також Рада 323 голосами затвердила указ глави держави (#10457) про продовження мобілізації. На такий самий термін – 90 днів.

Теми: Воєнний стан
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