У Стамбулі сталась спроба теракту під судом: двох нападників застрелили

Декілька людей відкрили вогонь по поліції під будівлею суду у Стамбулі, двох нападників застрелили і одного затримали пораненим.

Джерело: державне агентство Anadolu, "Європейська правда"

Деталі: Нападники, яких називають членами Революційної народно-визвольної партії (DHKP/C), відкрили вогонь по охоронцях перед в’їздом до суду.

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Внаслідок інциденту двоє нападників, чоловік і жінка, загинули, і шестеро осіб отримали поранення, з яких троє – правоохоронців.

Третього нападника, який отримав поранення, впіймали невдовзі після того.

На місце події приїздив головний прокурор Стамбула, а міністр внутрішніх справ у своєму коментарі щодо інциденту подякував правоохоронцям за роботу та побажав швидкого одужання постраждалим.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, наприкінці січня у неділю стався теракт в одній з церков Стамбула із загибеллю однієї людини, після того затримали десятки осіб. Відповідальність за напад взяла на себе ІДІЛ.