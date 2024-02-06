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У Стамбулі сталась спроба теракту під судом: двох нападників застрелили

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 6 лютого 2024, 13:22
У Стамбулі сталась спроба теракту під судом: двох нападників застрелили

Декілька людей відкрили вогонь по поліції під будівлею суду у Стамбулі, двох нападників застрелили і одного затримали пораненим. 

Джерело: державне агентство Anadolu, "Європейська правда"

Деталі: Нападники, яких називають членами Революційної народно-визвольної партії (DHKP/C), відкрили вогонь по охоронцях перед в’їздом до суду. 

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Внаслідок інциденту двоє нападників, чоловік і жінка, загинули, і шестеро осіб отримали поранення, з яких троє – правоохоронців. 

Третього нападника, який отримав поранення, впіймали невдовзі після того. 

На місце події приїздив головний прокурор Стамбула, а міністр внутрішніх справ у своєму коментарі щодо інциденту подякував правоохоронцям за роботу та побажав швидкого одужання постраждалим.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, наприкінці січня у неділю стався теракт в одній з церков Стамбула із загибеллю однієї людини, після того затримали десятки осіб. Відповідальність за напад взяла на себе ІДІЛ.

Теми: Туреччинатеракт
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