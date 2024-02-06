Росіяни вгатили дроном по автівці в Марганці, двоє поранених
Вівторок, 6 лютого 2024, 13:26
Внаслідок російського обстрілу міста Марганець у Дніпропетровській області дістали поранення двоє людей.
Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Прямая речь: "Двоє людей поранені у Марганці. Такі наслідки чергової атаки на місто. Ворог вгатив дроном-камікадзе.
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50-річна жінка лікуватиметься вдома. Чоловік 63 років – госпіталізований у стані середньої тяжкості".
Деталі: Внаслідок атаки пошкоджені 4 приватні будинки та авто.
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