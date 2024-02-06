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Росіяни вгатили дроном по автівці в Марганці, двоє поранених

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 6 лютого 2024, 13:26
Росіяни вгатили дроном по автівці в Марганці, двоє поранених
Фото з телеграму Лисака

Внаслідок російського обстрілу міста Марганець у Дніпропетровській області дістали поранення двоє людей.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Прямая речь: "Двоє людей поранені у Марганці. Такі наслідки чергової атаки на місто. Ворог вгатив дроном-камікадзе.

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50-річна жінка лікуватиметься вдома. Чоловік 63 років – госпіталізований у стані середньої тяжкості".

Деталі: Внаслідок атаки пошкоджені 4 приватні будинки та авто.

 
фото з телеграму Лисака

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілбезпілотникижертви
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