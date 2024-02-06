Синоптики обіцяють суттєве потепління: до 12° тепла

У середу 7 лютого в Україні буде дуже тепла погода – плюс 7-12 градусів.

Джерело: сайт Українського гідрометцентру

Деталі: 7 лютого вночі у північних та східних областях невеликий мокрий сніг та дощ, на північному сході країни місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

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Вдень у західних та північних областях невеликі дощі, на решті території без опадів.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°, на півдні країни до 16° тепла, у східних, Сумській областях та в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві в середу - хмарно з проясненнями, невеликий дощ, уночі з мокрим снігом. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

ВІДЕО ДНЯ

У наступні дві доби в Україні, крім південної частини, часом мокрий сніг та дощ.

Температура 8 лютого в північних, північно-східних та більшості західних областей вночі від 3° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла, на решті території вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°, на півдні країни 10-15°.

9 лютого в Україні, крім південної частини, Прикарпаття й Закарпаття, зниження температури на 3-5°.