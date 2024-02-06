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Справа про держзраду екснардепа Кузьміна пішла в суд

Валентина РоманенкоВівторок, 6 лютого 2024, 15:24
Справа про держзраду екснардепа Кузьміна пішла в суд
Ренат Кузьмін. фото ОПЗЖ

Співробітники Державного бюро розслідувань закінчили досудове розслідування щодо державної зради колишнього народного депутата України від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Рената Кузьміна, обвинувальний акт скеровано до суду.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора

Деталі: У межах досудового розслідування правоохоронці встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

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Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер.

Їхньою метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави.

Своїми діями колишній народний обранець надавав представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

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Теми: КузьміндержзрадаДБРОфіс генпрокурора
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