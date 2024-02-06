Справа про держзраду екснардепа Кузьміна пішла в суд

Співробітники Державного бюро розслідувань закінчили досудове розслідування щодо державної зради колишнього народного депутата України від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Рената Кузьміна, обвинувальний акт скеровано до суду.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора

Деталі: У межах досудового розслідування правоохоронці встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

Реклама:

Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер.

Їхньою метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави.

Своїми діями колишній народний обранець надавав представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.