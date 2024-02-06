Росія побачила саботаж своїх "виборів" у країнах Балтії і вдалася до погроз
У Міністерство закордонних справ Росії викликали тимчасових повірених у справах держав Балтії в Москві, яким висловили погрози у зв’язку з майбутніми "виборами" президента РФ.
Джерело: повідомлення МЗС РФ, цитує "Європейська правда"
Деталі: Дипломатів викликали 6 лютого у зв'язку з "відсутністю належної реакції влади Латвії, Литви та Естонії на неодноразові звернення російської сторони гарантувати безпеку на виборах президента Російської Федерації в березні цього року".
В МЗС РФ вимагають, щоб влада Латвії, Литви та Естонії вжила "всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки виборців", а також для співробітників посольств Росії в період голосування.
У міністерстві пригрозили "серйозним протестом" російських громадян у цих країнах, якщо їм створять "труднощі" під час проведення виборів.
Дослівно МЗС РФ: "У разі продовження саботажу діятимемо рішуче у двосторонньому контексті та в міжнародних структурах, покладаючи відповідальність на владу держав Балтії за таку позицію".
Передісторія:
- Міністерство закордонних справ Естонії дозволило Росії відкрити на своїй території лише одну дільницю на так званих "президентських виборах" у березні 2024 року – у російському посольстві в Таллінні.
- Минулого року головний дипломат ЄС Жозеп Боррель від імені Євросоюзу засудив плани Росії проводити вибори президента РФ 15-17 березня 2024 року у тому числі на окупованих територіях України.