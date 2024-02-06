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Росія побачила саботаж своїх "виборів" у країнах Балтії і вдалася до погроз

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 6 лютого 2024, 15:58
Росія побачила саботаж своїх виборів у країнах Балтії і вдалася до погроз
Будівля Міністерства закордонних справ Росії. Фото: Getty Images

У Міністерство закордонних справ Росії викликали тимчасових повірених у справах держав Балтії в Москві, яким висловили погрози у зв’язку з майбутніми "виборами" президента РФ.

Джерело: повідомлення МЗС РФ, цитує "Європейська правда"

Деталі: Дипломатів викликали 6 лютого у зв'язку з "відсутністю належної реакції влади Латвії, Литви та Естонії на неодноразові звернення російської сторони гарантувати безпеку на виборах президента Російської Федерації в березні цього року".

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В МЗС РФ вимагають, щоб влада Латвії, Литви та Естонії вжила "всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки виборців", а також для співробітників посольств Росії в період голосування.

У міністерстві пригрозили "серйозним протестом" російських громадян у цих країнах, якщо їм створять "труднощі" під час проведення виборів.

Дослівно МЗС РФ: "У разі продовження саботажу діятимемо рішуче у двосторонньому контексті та в міжнародних структурах, покладаючи відповідальність на владу держав Балтії за таку позицію".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Міністерство закордонних справ Естонії дозволило Росії відкрити на своїй території лише одну дільницю на так званих "президентських виборах" у березні 2024 року – у російському посольстві в Таллінні.
  • Минулого року головний дипломат ЄС Жозеп Боррель від імені Євросоюзу засудив плани Росії проводити вибори президента РФ 15-17 березня 2024 року у тому числі на окупованих територіях України.

Теми: РосіяЛитваЛатвіяЕстонія
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