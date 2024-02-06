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Швеція припинить розслідування щодо підриву "Північних потоків" – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 6 лютого 2024, 16:45
Швеція припинить розслідування щодо підриву Північних потоків – ЗМІ
Фото: Getty Images

Анонсоване рішення з приводу шведського розслідування підриву "Північних потоків" нібито буде оголошенням про закриття розслідування, повідомило шведське видання Expressen, посилаючись на джерела своїх німецьких партнерів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Expressen

Деталі: Шведський прокурор Матс Люнгквіст, який очолює слідство у справі підриву "Північних потоків", у понеділок анонсував новини стосовно розслідування цього тижня.

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У вівторок низка відомих німецьких ЗМІ, серед яких Süddeutsche ZeitungNDR і Zeit, повідомили, що це буде рішення про закриття розслідування. 

Якщо інформація підтвердиться, таке рішення може бути пов’язане з висновком про відсутність будь-якого "шведського сліду" у диверсії. 

Прокурор Люнгквіст раніше казав, що мета розслідування у Швеції – переконатися, чи для цих дій якось використали територію Швеції, та наскільки це зачепило інтереси й безпеку країни. 

ВІДЕО ДНЯ

Закриття розслідування у Швеції ніяк не вплине на розслідування, які ведуть німецькі й данські відомства. 

Німецькі ЗМІ зазначають, що німецькі слідчі тепер сподіваються отримати від Швеції матеріальні докази – фрагменти підірваної труби, оскільки це може зіграти дуже важливу роль для німецького розслідування. 

Офіційне оголошення щодо шведського розслідування очікують у середу 7 лютого.

Що було раніше:

  • У березні 2023 року в західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Пізніше медіа стверджували, що розвідка Нідерландів нібито дізналась про план здійснення диверсії українцями й попередила про це США.
  • У травні було оприлюднене спільне розслідування журналістів з Північної Європи, згідно з яким російські кораблі принаймні тричі бували у районах вибухів на гілках російського газопроводу "Північний потік", а один з них – за п’ять днів до інциденту.
  • Україна заперечує свою причетність до підриву "Північних потоків".

Теми: ШвеціяПівнічний потік-2
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