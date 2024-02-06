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Викрили схему незаконного трансферу чоловіків, яку організував 44-річний майор

Валентина РоманенкоВівторок, 6 лютого 2024, 17:24
Викрили схему незаконного трансферу чоловіків, яку організував 44-річний майор
фото прокуратури

Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці з СБУ викрили на Львівщині правоохоронця, який організував схему переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

Джерело: ДБР, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Деталі: Встановлено, що у 2019 році підозрюваний заснував товариство з обмеженою відповідальністю, яке займалося гуртовою торгівлею. У 2022 році чоловік влаштувався працювати у правоохоронний орган, однак продовжив керувати компанією. У березні 2023 року фірма отримала ліцензію на міжнародне автоперевезення вантажів.

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Тоді у правоохоронця виникла "ідея" окрім вантажів переправляти за кордон ще й чоловіків призовного віку. Охочих нелегально потрапити до Європи 44-річний майор реєстрував у системі "Шлях" як водіїв компанії. За даними слідства, вартість такої "послуги" стартувала від 5 тис. доларів США.

З березня по серпень 2023 року 5 "водіїв" підприємства, які нібито мали доставляти гуманітарну допомогу, виїхали з України й не повернулися.

Правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон.

ВІДЕО ДНЯ

За клопотанням ДБР суд обрав підозрюваному запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт та відсторонив від виконання обов’язків.

Теми: ухилянтиЛьвівщинаДБРСБУ
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