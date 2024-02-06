"Вовки Да Вінчі" увійшли до складу 59 бригади та призначили командиром Сергія Філімонова
Батальйон "Вовки Да Вінчі", який раніше очолював Дмитро Коцюбайло, приєднався до 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка та оголосив про призначення нового командира.
Джерело: очільниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова, командир батальйону Сергій Філімонов
Деталі: Вранці 6 лютого Сергій Філімонов повідомив, що став командиром "Вовків Да Вінчі". Він також повідомив, що до батальйону входить близько 1000 людей і закликав приєднуватись до "Вовків".
Пізніше Аліна Михайлова повідомила, що батальйон приєднався до 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
Пряма мова Михайлової: "Батальйон "Вовки Да Вінчі" оголосив призначення нового командира та тепер є в складі 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка. Дякую другу Вадиму Сухаревському "Борсуку", що прийняв у родину. Не підведемо.
Також хочу прокоментувати питання назви, про яке ви могли читати у дописах наших побратимів. Батальйон під керівництвом Сергія Філімонова матиме назву "Вовки Да Вінчі"".
Деталі: Також Михайлова прокоментувала, що причина переходу – це суто військова справа. Більшість бійців, які воювали з Дмитром Коцюбайлом від початку 2014-го року, за її словами, перейшли до 59-ї бригади.
Що передувало:
- 7 березня 2023 року на фронті загинув доброволець ДУК "Правий сектор" Герой України 27-річний Дмитро Коцюбайло, відомий за позивним "Да Вінчі".