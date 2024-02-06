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Окупанти вели штурмові дії біля Роботиного та Авдіївки – Генштаб

Вівторок, 6 лютого 2024, 20:31
Окупанти вели штурмові дії біля Роботиного та Авдіївки – Генштаб
Фото - 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Протягом доби на фронті відбулось 81 бойове зіткнення, росіяни завдали 4 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснили 45 обстрілів з РСЗВ.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ 6 лютого

Дослівно:  "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

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Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 2 складах боєприпасів та 3 артилерійських засобах противника".

Деталі: На Лиманському напрямку військові відбили 14 атак біля Білогорівки Луганської області; Тернів, північніше Григорівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони було 8 атак в районах Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

ВІДЕО ДНЯ

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 20 атак поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 8 атак в районах Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 14 разів намагалися покращити тактичне положення.

На Запорізькому напрямку Силами оборони наші захисники відбили 4 атаки біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 безуспішні спроби штурму позицій наших військ.

На Куп’янському та Шахтарському напрямках ворог штурмових дій не вів. 

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