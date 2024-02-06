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Республіканці в Сенаті готуються провалити голосування за угоду з коштами для України – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 6 лютого 2024, 23:20
Республіканці в Сенаті готуються провалити голосування за угоду з коштами для України – ЗМІ
Фото - Getty Images

У Сенаті США, ймовірно, не знайдеться достатньо голосів від республіканців для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який також передбачає додаткове фінансування для України.

Джерело: "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі The Hill

Деталі: У середу, 7 лютого, сенатори голосуватимуть за прискорений розгляд законопроєкту з компромісом щодо регулювання міграції та додатковими витратами на національну безпеку (так зване cloture motion).

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Його ухвалення має дозволити подальший швидкий розгляд законопроєкту без додаткових обговорень у Сенаті, але вимагає більшості в 60 голосів – тобто мінімум дев’ять республіканців.

Але відповідальний за партійну дисципліну сенатор-республіканець Джон Тун заявив, що його однопартійці "навряд чи" віддадуть свій голос, бо хочуть більше часу для вивчення деталей законопроєкту.

"Я маю намір – принаймні щодо клопотання про подальший розгляд (законопроєкту. – Ред.) – проголосувати так, як, я думаю, збирається проголосувати більшість нашої фракції – тобто проти", – сказав він.

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Якщо cloture motion у Сенаті так і не буде підтримане 7 лютого, через двотижневу перерву в роботі вони зможуть повернутись до законопроєкту не раніше 26 лютого.

Нагадаємо, напередодні Сенат США після кількамісячних переговорів представив двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання понад 60 мільярдів на допомогу Україні та понад 14 мільярдів – Ізраїлю.

Але спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон заявив, що не поставить на голосування представлений у Сенаті проєкт. А президент Джо Байден заявив, що його попередник Дональд Трамп домагається зриву законопроєкту в Сенаті.

Теми: США
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