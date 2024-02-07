В катастрофі вертольота загинув експрезидент Чилі

Колишній президент Чилі Себастьян Піньєра загинув у вівторок у катастрофі вертольота.

Джерело: Reuters

Деталі: Вертоліт, на борту якого перебував 74-річний Піньєра та ще троє людей, впав у озеро на півдні Чилі.

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Колишній президент знайшли мертвим після того, як рятувальники прибули на місце події. Інші троє пасажирів вижили.

Два джерела повідомили Reuters, що пілотом був сам Піньєра, хоча офіційні особи не підтвердили це.

Пінера часто проводив літо в Південній півкулі біля мальовничих озер на півдні Чилі і часто пілотував власний гелікоптер.

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