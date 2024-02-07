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В катастрофі вертольота загинув експрезидент Чилі

Олена ІвашківСереда, 7 лютого 2024, 00:22
В катастрофі вертольота загинув експрезидент Чилі
Себастьян Піньєра, фото Getty Images

Колишній президент Чилі Себастьян Піньєра загинув у вівторок у катастрофі вертольота.

Джерело: Reuters

Деталі: Вертоліт, на борту якого перебував 74-річний Піньєра та ще троє людей, впав у озеро на півдні Чилі. 

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Колишній президент знайшли мертвим після того, як рятувальники прибули на місце події. Інші троє пасажирів вижили.

Два джерела повідомили Reuters, що пілотом був сам Піньєра, хоча офіційні особи не підтвердили це.

Пінера часто проводив літо в Південній півкулі біля мальовничих озер на півдні Чилі і часто пілотував власний гелікоптер.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Чилі Габріель Борич оголосив триденну національну жалобу. 

В п'ятницю розпочнеться підготовка до похорону колишнього лідера, який обіймав посаду президента два рази поспіль з 2010 по 2022 роки.

Міністр внутрішніх справ Кароліна Тоха заявила, що тіло експрезидента було витягнуто з озера поблизу міста Лаго Ранко: "Ми пам’ятаємо його за те, що він присвятив своє життя державній службі".

Теми: авіа
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