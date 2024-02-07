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ЦНС: Росіяни планували обміняти ув’язнених колаборантів на своїх полонених

Олена ІвашківСереда, 7 лютого 2024, 01:11
ЦНС: Росіяни планували обміняти ув’язнених колаборантів на своїх полонених
Російські військовополонені, фото Getty Images

Активісти "Кібер спротиву" отримали доступ до даних російської пенітенціарної служби на ТОТ Луганщини, з яких стало відомо про плани обміняти ув’язнених колаборантів на своїх полонених.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "З цих даних випливає, що прокуратура РФ зверталась до  начальника служби виконання покарань на тимчасово окупованих територіях Алєксєя Чєрєповського з приводу надання списків для можливого обміну в Україну ув’язнених колаборантів".

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Деталі: Як зазначає ЦНС, в переліку серед тих, хто вже давно перебуває в закутках російських тюрем через внутрішні розборки окупантів, є й ті, про арешт яких офіційно не повідомлялось й до недавнього часу вони офіційно були на свободі.

 

У Нацспротиві зауважили, що пріоритетом України є наші полонені й їх якомога скоріше визволення: "Тому російські плани міняти своїх громадян на зрадників не є прийнятними, і можуть реалізовуватись лише у хворих фантазіях Кремля".

Теми: колаборантиполоненіокупація
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