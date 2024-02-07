США в ООН: Росія дев’ять разів запускала по Україні ракети, які поставила КНДР

Росія щонайменше 9 разів запускала балістичні ракети, поставлені КНДР, проти України.

Джерело: заява заступника постійного представника США при ООН Роберт Вуд на засіданні Ради Безпеки, "Суспільне"

Пряма мова Вуда: "Росія і КНДР повинні понести відповідальність за свої дії, які підривають багаторічні зобов'язання за резолюціями Ради Безпеки ООН. Ці незаконні поставки зброї та потенційна передача технологій з Росії до КНДР підривають регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження, а також довіру до Ради Безпеки.

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Але навіть за повної відсутності будь-якої серйозної демонстрації зацікавленості Путіна у мирному врегулюванні війни, Україна продовжує шукати шлях до справедливого і тривалого миру відповідно до принципів Статуту ООН

Навіть коли ми сидимо тут, Росія продовжує нехтувати міжнародним правом, подвоюючи свої порушення ембарго ООН на постачання зброї до Корейської Народно-Демократичної Республіки".

Деталі: Роберт Вуд наголосив, що за трагедію в Лисичанську 3 лютого, коли внаслідок влучання снаряда у хлібопекарню загинуло щонайменше 28 осіб, несе відповідальність Кремль: "Кремль несе повну відповідальність за безсовісну смерть і руйнування, спричинені внаслідок агресивної війни Путіна проти України, розв'язаної в порушення Статуту ООН".

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Він відзначив, що всі сторони конфлікту мають вживати можливих запобіжних заходів для мінімізації шкоди цивільному населенню. На противагу відсутності прозорості та неповазі до міжнародного права з боку Росії, уряд України продемонстрував готовність дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом і повністю розслідувати будь-які звинувачення у порушеннях або зловживаннях, скоєних їхніми силами.

Роберт Вуд заявив, що в той час, як Росія імітує турботу про українських цивільних осіб на окупованих нею територіях, російські війська продовжують завдавати величезних страждань українському цивільному населенню.

Він наголосив, що тільки Росія розпочала цю війну, і її агресія проти України є кричущим порушенням Статуту ООН та територіальної цілісності України. Саме цілеспрямоване прагнення президента Путіна знищити суверенну державу Україна та підкорити її народ є причиною затягування цієї війни.