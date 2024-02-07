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Конгрес США відхилив законопроект республіканців, який передбачав гроші лише Ізраїлю

Олена ІвашківСереда, 7 лютого 2024, 04:44
Конгрес США відхилив законопроект республіканців, який передбачав гроші лише Ізраїлю
Конгрес США, фото: Getty Images

У вівторок Палата представників Конгресу США відхилила законопроект республіканців, який передбачав надання Ізраїлю 17,6 мільярдів доларів.

Джерело: Reuters

Деталі: демократи заявили, що хочуть проголосувати за ширший законопроект, який також передбачає допомогу Україні, міжнародне гуманітарне фінансування та нові гроші на безпеку кордонів.

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Голосування відбулося 250 голосів проти 180, чого не вистачило для ухвалення закону, оскільки він був представлений за прискореною процедурою, яка вимагає більшості у дві третини голосів. 

Голосували в основному за партійною ознакою, хоча 14 республіканців виступили проти законопроекту, а 46 демократів підтримали його.

Допомога Ізраїлю - одному з найбільших одержувачів зовнішньої допомоги США - традиційно користується потужною двопартійною підтримкою в Конгресі. Але багато опонентів назвали законопроект Палати представників політичним прийомом республіканців, щоб відвернути увагу від законопроекту, який поєднує перегляд імміграційної політики США і нове фінансування безпеки кордонів а також гроші для допомоги для України, Ізраїлю та партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Теми: СШАІзраїль
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